【露比沙特直擊】2000萬美金總獎金　劉栢輝：點會唔心動

香港馬王「浪漫勇士」將會在香港時間今晚凌晨出戰1800米泥地一級賽沙特盃。此駒馬主劉栢輝接受《東網》馬經訪問，分享「浪漫勇士」出戰沙特盃的感受。

今次遠赴中東出戰沙特盃，自己感到振奮和開心，但「浪漫勇士」已贏了多仗，但對今仗都是抱平常心應對，始終「浪漫勇士」從未跑過泥地，但當然自己都有幻想，「浪漫勇士」或許是泥地王，所以今次亦抱有很大期望去看待「浪漫勇士」出戰沙特盃。作為馬主，自己在今仗賽事也沒有壓力，因為自己初時養馬運平平，之前名下馬跑了50場賽事只贏過1場，加上也遇過負面事，深明贏馬非必然，所以自己現時無太大壓力，只有期望，雖然信心不大，但決心夠大。

眾所周知，今次是「浪漫勇士」首次角逐泥地賽事，不少人對於幕後的大膽部署感到欽佩。劉栢輝笑言，自己果斷且迅速決定「浪漫勇士」要跑沙特盃，主因是這場賽事獎金高企。他表示自己也是凡人，見到一場2000萬美金總獎金的賽事而不為所動，這當然是睜着眼睛說謊，當然不只是獎金，榮譽同等重要，若然因為「浪漫勇士」從未跑過泥地而放棄這場榮譽甚高的賽事，這不是自己的原則，所以自己也給予機會「浪漫勇士」去一試泥地賽。今仗沙特盃，「浪漫勇士」是全場國際評分最高一駒，而且往績好，除了初跑泥地這個不明因素，「浪漫勇士」不輸給同場任何一匹對手。