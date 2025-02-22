【露比沙特直擊】主場好手贏騎師賽　麥道朗屈居季軍

萬眾期待嘅1800米泥地一級賽沙特盃今晚凌晨才舉行，但尋晚沙特嘅安都拉茲馬場已經率先舉行沙特國際騎師挑戰賽，今屆賽事總共7男7女合共14位好手參與4場計分賽，陣容亦算星光熠熠，除了有「浪漫勇士」嘅好拍檔麥道朗，蘇銘倫、莫艾誠、奧詩雅及華拉素奇等高手亦有份參戰，女騎師陣容亦強，包括剛剛完成香港客串期嘅英國好手杜苑欣、澳洲代表金美琪、日本騎師永島真奈美、美國好手Sofia Vives同埋上季冠軍嘅法國女將法國易愛玲。

不過，今屆沙特國際騎師挑戰賽，就話畀大家知咩叫猛虎不及地頭蟲，事關沙特本土騎師柯棣亨，尋晚率先攻下頭兩關賽事豪奪30分，即使餘下兩關未能取得分數，已足夠令佢封王，亦成為首位揚威呢項騎師賽嘅沙特阿拉伯騎師。至於澳洲女將金美琪就攻下尾關賽事，憑1冠1亞取得25分排第2位，而麥道朗即使未能贏出任何一關，但4關賽事獲1亞1季1殿，以21分跑第3位。

值得一提，贏出沙特國際騎師挑戰賽嘅柯棣亨，今晚凌晨就會夥拍「沙特堅堡」出戰沙特盃，睇吓能否帶來驚喜。