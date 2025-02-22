CEO敬佩劉栢輝　祝願浪漫勇士一切順利

馬會行政總裁應家柏在網誌說到：經過數個月的期待和準備，中距離世界王者「浪漫勇士」即將要迎來競賽生涯中最重要的一天。

「浪漫勇士」在香港舉行的2000米一級賽中一再撃敗多匹世界級對手，另外於2023年遠征澳洲時攻下一級賽覺士盾(2040米)，以及去年在日本撃敗當地一哩佳駟，勝出一級賽安田紀念賽(1600米)。今次「浪漫勇士」將迎來出道以來最大的挑戰，今日香港凌晨時間在安都拉茲馬場出爭泥地賽事一級賽沙特盃(1800米)。

「浪漫勇士」雖然在草地上贏得了多項成就，在各種陌生的賽道上，包括左轉和右轉的跑道，均取得了勝利，但現時最大的一個問題，是「浪漫勇士」如何應對13匹在泥地上已擁有豐富經驗對手的挑戰。

這個答案將於香港時間星期日參賽各駒起步後便會明朗化，屆時，馬主劉栢輝先生、練馬師沈集成和騎師麥道朗組成的鐵三角組合，將會迎來此賽的重重考驗。

應家柏表示很敬佩馬主劉栢輝、練馬師沈集成及騎師麥道朗所展現出的冒險、拼搏及體育精神，在此祝願他們和這匹在草地上已無可匹敵的佳駟在本週末接受新挑戰時一切順利。