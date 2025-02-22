【分分制勝】62分照報打吡　擺明優質潛力股

今期姚本輝兩匹4歲馬「勁大威猛」及「一定掂」俱已報跑今屆香港打吡大賽，現時只評56分及62分，除非在短短時間內突飛猛進，否則爭取大賽入場券機會渺茫，但換個角度，「勁大威猛」與「一定掂」明顯是優質潛力股，得到練者看好前景，才會作出大膽部署，長揸肯定有利可圖。

第9場三班1400米，「一定掂」今季4歲戰力提升，在田草1400及1600米3度奪亞後，前仗終於敲響勝鼓，於布文胯下彈甩輕勝，蹄下敗將「元朗精英」和「旋風傳奇」其後都贏馬，結合本身重磅建功，絕對是出色頭馬，加至62分仍大把在手。剛戰升班作賽，交由法國騎師巴米高客串，本來出閘不慢，可是騎者愈拖愈後，自陷不利形勢，末段從尾二位置發力，仍可撲入殿軍，計末段締速比頭馬「包裝福星」還快多少，厲害可見。預計「包裝福星」是下月香港經典盃的熱門分子，「一定掂」仍只遇三班對手，非常着數。

「一定掂」相隔3星期再跑，復操首課快試，末段立即快開22秒9，操練壓力進一步增強，該課鞍上助手大力揪實，馬兒仍奮勇向前，證明拚後更添勇猛；到剛周四再跳，一樣渾身是勁，極惹好感。今仗改由蔡明紹接手，騎者搶閘工夫了得，當然希望由被動變回主動，抽1檔亦好辦事，只要末段及時望空早着先鞭，有能力攻破三班。

■明治朗