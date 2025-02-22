【張基焦點】巫顯東搏盡鬥志波

巫顯東踏入2025年成績有明顯改善，陣上演出亦見信心，支持日漸增多，周日大賽日亦有3匹坐騎，除了「非凡達」之外，頭場「東來欣賞」上仗久休復出試馬味濃，今次再跑1400米要吼；至於東東另匹實力坐騎「鬥志波」，熱身兩仗後狀態有提升，不乏變身條件。「占士德」屬直路賽專家，狀態回勇可予重視。「南區之星」剛戰初出已經接近，今次檔位轉佳，可望提升名次。

第8場三班1400米，「鬥志波」於澳洲跑4場，表現不俗，並且確認留前鬥後屬最佳跑法，1200至1600米均可應付，來港後亦算適應得快，只係頭兩仗跑1400米均放頭跑，上仗更愈跑愈快，復課後再上從化操，兼且再試大閘，狀態更好，今次抽3檔及同場有快馬，守好位可以變身。

第1場四班1400米，「東來欣賞」上季出道在谷草贏馬，表現甚為出色，今季初卻因腹絞痛退出賽事，被迫休息一段時間，畢竟3歲轉4歲明顯比前成熟，本身屬均速馬，上季復出留後跑未見真章，復課後喜見狀態穩定，化弱為強，今場無明顯快馬，如果肯擺前走，會有作為。

第2場二班1000米，「占士德」正宗快馬，今季4歲更成熟，本身有能力，近期晨操喜見馬身脹卜卜，狀態回勇，今次主要對手「魔術控制」及「天天同樂」檔位一般，值得捧場。

第3場四班1400米，「南區之星」馬仔細細但上仗初出跑得靚，抽外檔早段居後，後上收復大量失地，復課再試大閘，進度來得快，今次檔位轉好可以更主動擺前走，有權補中。