【進階選項】跨境寶馬閃亮登場

三冠大賽次關香港金盃今午上演，頭關董事盃冠軍「遨遊氣泡」挾新勝餘威擺下擂台，上屆力拚「浪漫勇士」僅敗頸位，如今馬王遠征不在，坐正亦合情合理，始終到尾關遮打盃可能遇到重臨的「桀驁之戀」或有意來港跑女皇盃的「歌利巨人」，要是我是練者一定將牠谷到百分百，過埋此關才算。大賽日靚馬多，賽果通常偏向正路，不刻意求冷，就像蔡廐今期派出11匹，不少屬坐位望贏實力分子，第8場「至尊高超」可能算略有分頭。雖然體形不算壯碩，但內在鬥心十足，前仗初跑普通四班對舊馬已勝，剛戰初跑三班換上田泰安亦不過敗於實力高強的「光年魅力」。今次119磅卻可重配熟手的艾道拿，騎者趁潘頓養傷密密數胡，5檔起步守好位，補中機高。

其餘蔡廐馬中，第3、4場兩匹好有可能是大熱門，「首飾天空」根本非短途馬，繼續跑1200風險較高，反之選擇增程跑1400米兼轉戰田草長直路更令人較放心。說實在，剛戰排11檔若大膽走外欄起碼贏兩個馬位，馬主自行培育賽駒不計較賠率，志在贏馬開心。

第4場「跨境寶馬」周二朝再安排試閘輕鬆贏，派斯貨源「富足」子嗣，周歲價16萬澳元，同父馬當以廐侶「氣勢」表現最佳，而「跨境寶馬」於南澳洲由佐利父女訓練時，試閘擊敗其後在滿利谷馬場一出即勝的CASH，潛力甚佳。抵港後做足工夫，試閘走勢比上周初出廐侶「激光諜影」更吸引，可期一出即勝。