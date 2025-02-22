【獨門秘技】天生我「才」必有用

以前賽事有很多高手來港客串，他們策騎的馬匹不是隻隻上名，但再出卻經常有好表現，有可能高手騎過自然會有最好評價，知道馬匹實力，要跑長啲要加眼罩等等，剛戰湯普新騎東廐「快路」勝出，恍如大超級外檔長驅直進，未知是否與上仗蘇銘倫試準有關。今期又有「大才」乃上仗在蘇銘倫客串日唯一入三甲之馬，值得留意。

第4場四班1200米，「大才」今季66分起步，早已部署落四班才郁手，不過較奇怪近兩仗如願落班，但不跑4捷路程1200米，反而爭之前兩敗的1400米，結果兩仗都能入位，證明班次確實有利，今仗終於返首本路程，換黃智弘減輕負擔對發揮必有幫助，人馬亦曾合作取勝，排5檔易守好位，坐位望贏可做到。

艾道拿近期殺得性起，連蔡廐「鐵金剛」一向難贏都可輕鬆打開勝門，今期策第9場26戰未勝的東廐馬「同樣美麗」一樣有機會，大前仗1400米入位，僅以半馬位負剛勝二班一哩扳升至90分的「玩笑」，賽績夠晒硬淨，16戰田草1400米取6亞3季過半上名，值得信賴。■西門獨

西門獨Q過關

第4場1大才

拖 2美麗老撾8跨境寶馬12天外迎天

第9場3同樣美麗

拖 7宜春火力11神馳12一定掂