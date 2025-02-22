【三重彩地帶】計賽績可「勝」完再「勝」

第2場二班1000米，二班賽跟讓磅的三級賽有點相似，重磅馬稍稍下風，「魔術控制」掛頭牌，讓對手9至20磅不等，在彼此實力差距不大之下，未必讓得起。

「星際快車」前次贏同程造55秒9兼拋甩對手，今場同為二班賽卻比贏馬少負4磅，着數到暈。「天天同樂」今季跑開田草1200米對手強得多，上次縮程谷草1000米便是贏卡士，勝後只多兩磅仍負中磅，威脅仍在。「狀元及第」季初G3同程憑輕磅入位，6歲馬戰鬥力未見下滑。「占士德」路合及「同祥和順」當起，都有爭三甲的本錢。

第9場三班1400米，「金勝名駒」今場唯一季內曾勝三班同程兼且2W，實力處此群有明顯優勢，今季試過跨季3連捷，好開可連珠炮發，季初勝後經連仗消化加分後，剛展季內第二浪攻勢，受落田泰安硬功，人馬再來可添食。

上場初跑三班的「一定掂」，在留得較後之下追番第4，表現有板有眼，適應過三班步速後轉排1檔，可期提升名次。「元朗精英」及「神馳」俱四升三，但剛勝締速均是一般，升班未必可以立即克服。「同樣美麗」季內同程曾跟「玩笑」串Q，實力唔懷疑，但三班位置王，始終只是配腳考慮。■海東