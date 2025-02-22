【耀眼精選】遨遊氣泡點跑都OK

兩匹馬單打獨鬥，「入面『浪漫勇士』，外面『遨遊氣泡』，『浪漫勇士』、『遨遊氣泡』、『浪漫勇士』、『遨遊氣泡』……接近終點『浪漫勇士』贏出呢場香港金盃呀！」相信各位對呢段沿途走位評述都記憶猶新，「遨遊氣泡」上屆金盃同「浪漫勇士」單打獨鬥，成就經典。

當日筆者響專欄指出「浪漫勇士」高3至5分，不過「遨遊氣泡」放頭、後追，全程望空蝕位，任何跑法都可以贏，純跑天賦往往遇強愈強，結果呢匹天才賽駒真係逼到「浪漫勇士」出真功夫。

今屆「遨遊氣泡」變成封面主角，最強對手毫無疑問又係「錶之銀河」。筆者同老友睇法相近，呢對馬實力接近，後駒甚至稍高一線，但歷來5度對壘比數係4比1，成績成反比，關鍵在於跑法大不同。正如上文所講「遨遊氣泡」點跑都得，主動權喺佢手；「錶之銀河」太有個性，早段走快咗末段就衝得冇咁勁，最蝕底嘅係同場對手都會成為障礙物，直路群駒嘅攞位直接影響佢嘅衝刺，呢類高手過招場合，唔容許一絲錯誤、一分遲緩。格食格，被動嘅「錶之銀河」注定畀主動嘅「遨遊氣泡」食住。形勢上「遨遊氣泡」機會最高，但情感上就希望「錶之銀河」威番次。