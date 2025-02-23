【分秒在握】大樹遮蔭可飲杯

今次尾場屬強鬥強之局，既有新勝而臨的「怡昌光輝」，亦有新近入Q的「巴基之勝」，估計兩匹質新分子會擔起大半個彩池。敲半冷可吼「飲杯」，上仗慢步速亦追回季軍，可施突擊。

「怡昌光輝」上仗初出，按韁下輕勝兩位多，計姿態可以話無可挑剔，只不過贏馬時間不算突出，兼且對手與今次有頗大出入，升班少了潘頓，非十拿九穩。至於上仗初出入Q的「巴基之勝」，埋門被捧成2.6倍信心十足，但慢步速跟前下，直路更一度封阻「非凡達」去路，賺盡形勢亦要飲恨，再成熱門的話，當然有戒心。

「飲杯」實而不華，上仗潘頓搏失後，今次得布文垂青，半冷可博。綜觀這場賽事，放頭馬或前領馬不少，「競駿先鋒」及「凱旋升」都會爭取放頭位置，而「非凡達」、「運高八斗」、「巴基之勝」甚或「中環精英」都係慣性跟前，相信步速慢極亦有限。「飲杯」以往在田泰安胯下亦係慣性守好位爭勝，不過上仗潘頓排12檔，則留後試出彩虹。

上仗「飲杯」出閘利落，本來想稍留切入，但內側「健康快車」卻一直固守位置，令到「飲杯」入彎時要走四疊，幸好及後馬群稍微拉開，令到此駒可走二疊，不過入直路時，「飲杯」已走出三疊望空，而在直路鬥衝時，雖然衝刺不及頭馬「膨才」，但本身末段亦交出22秒5，布文接手只要留得好，直路絕對有得衝。

■長風

第10場 3飲杯 14怡昌光輝

4運高八斗 1競駿先鋒