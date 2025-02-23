浪漫勇士出戰全球最高獎金沙特盃　力拚僅敗得亞軍

香港馬王「浪漫勇士」，今個晚上遠征中東沙特盃1800米一級賽，此場為全球最高獎金大賽(2000萬美元)，而曾10勝一級賽的「浪漫勇士」，已先後在香港、澳洲、日本及杜丹4場贏過G1，「浪漫勇士」今次則首度出戰泥地賽，鞍上人仍是老拍檔麥道朗，臨場成為1.6倍大熱門，排在3檔起步，早段守在內欄前列位置，到中段麥道朗慢慢移出外疊唔再食沙，到直路一發力，一度甩開晒對手，以為勝券在望之際，去到最後200米竟然減慢步伐，畀日本代表東京大典賞冠軍馬「青春永駐」追番貼，「浪漫勇士」雖然一度Fight back，但最終仍然頂唔住「青春永駐」，連勝8仗後終於斷纜。是場跑第3、4名，係另外兩匹日本馬「盈寶奇嶽」及「盈寶威神」。

賽後練馬師沈集成接受訪問，表示自己都想「浪漫勇士」贏，但只係輸畀日本泥地王，係有啲可惜，但佢都好滿意，相信香港人都好滿意，而轉彎移出5、6疊係戰術決定，麥道朗解釋馬唔想食泥頭，移定出嚟追，希望早啲走甩，已經跑得好好，係一場好精彩賽事，佢聽日都會返馬房睇「浪漫勇士」，然後周二返港。「浪漫勇士」雖然屈居亞軍，但仍能彈甩季軍馬，表現相當出色，本身獎金亦突破2億，下一仗目標料是杜拜草地大賽1800米。

S2-7賽果：5-9-10-13

二重彩賽果：5-9(最後賠率9.6)