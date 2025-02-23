麥道朗：浪漫勇士最後200米沒停下來

香港馬王「浪漫勇士」於1800米泥地一級賽沙特盃未竟全功，以短距離不敵日本代表「青春永駐」，屈居亞軍，而「青春永駐」今仗造出1分49秒09秒的快時間贏馬，是此項賽事的紀錄時間。

麥道朗賽後說：「確是雖敗猶榮，馬兒沿途在領放馬之後跑得甚為輕鬆，其後牠開始被一些泥頭打中，因此我決定嘗試將牠移出外疊，成功望空後馬兒隨即以佳勢上前，直至衝線前牠都一直維持勁勢，我敢說牠並沒有放慢腳步，我亦未有改變策騎節奏。」

麥道朗續道：「我們跑至最後200米仍沒有慢下來，因此最終被追過，我也感到有點意外，這顯示『青春永駐』確是實力超卓的賽駒。馬主劉先生及沈集成經已十分了不起，能夠參與其中，我與有榮焉。當然，牠今仗被對手擊敗，這令我有點不是味兒，但牠確是一度有力奪冠。」

沈集成則說：「我們已經盡了全力，我當然希望馬兒每仗均能報捷，但畢竟這就是賽馬。牠經已做到最好，相信所有人都已樂在其中，享受了整個過程。以牠首次出爭泥地賽而言，牠只負於『青春永駐』蹄下，表現已是相當傑出，該駒是匹頂級泥地佳駟。我們會安排牠下仗角逐杜拜草地大賽。」