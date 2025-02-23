今日兩場一級賽　CEO膽腳話晒你知

今日有兩場一級賽上演，第5場1400米女皇銀禧紀念盃，馬會CEO應家柏先生預期早段步速不慢。「嘉應高昇」最近9次上陣未逢敵手，今仗首次角逐1200米以外途程，但不論血統及跑法顯示，增程200米看來不成問題，當屬爭勝要角。

「驕陽明駒」今季4次上陣均敗於「嘉應高昇」蹄下，今仗1400米或是最首本途程，應是「嘉應高昇」的最主要威脅。「嫡愛心」正處佳態，雖然能否應付1400米略有疑問，但亦具位望。「加州星球」今季表現平平，但今仗可望交出進步表現，有力上名。「手機錶霸」上仗跑來搶口，未能交出如常後勁，今仗回師較短途程，在較快步速下可望更合發揮，也有三甲機會。

第7場香港金盃，預計至少有中等步速。「遨遊氣泡」料會沿欄跟隨領放馬之後，此駒正值戰鬥力黃金期，前仗角逐香港一哩錦標時輕鬆奪冠，上仗董事盃輕取「錶之銀河」，從最近試閘表現看，狀態無懈可擊，是贏位兼投不二之選。

「錶之銀河」晨課表現出色，上仗在400米處受困殊不夠運，今仗會是「遨遊氣泡」的最主要對手。「安騁」增程角逐2000米更加適合，有力上名。「禪勝輝煌」上仗攻下三級賽百週年紀念銀瓶，姿態從容，在此也具位望。