【戰況R5】嘉應高昇先跑短途錦標　再衝三冠

星級級短途馬「嘉應高昇」今仗首度增程跑1400米，出戰一級賽女皇銀禧紀念盃，而且慣常拍檔潘頓養傷，今仗交由田泰安執韁，雖然直路受到對手挑戰，但再加速之下再次彈甩贏馬，一級賽3連勝。此駒連同早前勝出百週年紀念短途盃，只要季內勝出主席短途獎，就會成為繼「金鑽貴人」之後，第5匹同年全勝香港速度系列3關嘅賽駒，登基香港短途王，成就與「活力先生」、「精英大師」等駒看齊。

賽後，田泰安好開心有咁嘅機會騎到「嘉應高昇」，佢同潘頓傾過，潘頓話呢隻係最好嘅馬，佢好感激潘頓給予意見，而隻馬有前速，好早守到好位，直路催策即交出好好反應。

希斯好滿意「嘉應高昇」嘅表現，去到最後200米都有啲緊張，但最後100米就知贏到。「嘉應高昇」今日贏馬情況同尋日「樂觀派」差唔多，早段守前列好位，入直路畀落去仲有，就算有馬追都頂到，而佢一直唔擔心「嘉應高昇」跑1400米，因為佢覺得即使跑一哩都冇問題，只係既然短途實力咁強，冇咩必要改路程。同時，田泰安贏過「嘉應高昇」，唔擔心發揮，當然下次都係畀返潘頓騎。

部署方面，由於距離主席短途獎仲有一段時間，「嘉應高昇」下仗會跑3月尾嘅短途錦標，然後再跑主席短途獎。希斯亦透露「樂觀派」今年4月來港，應該會跑冠軍一哩賽。

今場跑第2名為布文「驕陽明駒」，呢匹馬今季第4次與「嘉應高昇」串Q，合共5次敗於短途王蹄下。湯普新「嫡愛心」跑第3，第4名為艾兆禮「永遠美麗」。

第5場賽果：1-4-5-3

二重彩賽果：1-4(最後賠率2.4)