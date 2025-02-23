【戰況R7】姚本輝：遨遊氣泡跑2400米冇問題

除咗「嘉應高昇」三冠叫胡，「遨遊氣泡」亦一樣！「遨遊氣泡」上仗勝出三冠系列頭關董事盃，今仗喺慣常拍檔麥道朗胯下再下一城，勝出香港金盃，只要下仗贏埋遮打盃，就可成為繼「翠河」之後，史上第2匹香港三冠馬王。

「遨遊氣泡」今仗勝出並非無驚無險，中段因為前方馬匹有少少失速墮退，令佢一度墮到尾三左右位置，直路亦一度困守，好彩望空後發揮出凌厲後勁而贏馬。

賽後，麥道朗話「遨遊氣泡」係好出色嘅賽駒，今日際遇有少少唔理想，但一樣克服而贏馬，表現非常出色。

姚本輝表示今場步速好慢，「遨遊氣泡」本身守喺3、4位，但之後愈退愈後，去到600米跪一跪，好彩影響唔大。「遨遊氣泡」愈嚟愈醒目，知道陣上要做啲乜，鬥心亦好強。「遨遊氣泡」目前已經贏咗三冠頭兩關，姚本輝表示都好大機會跑尾關2400米遮打盃，即使跑多400米都有信心。至於冠軍賽馬日跑冠軍一哩賽定係女皇盃，就要今晚同麥道朗及馬主商討。

今場跑第2名為田泰安「安騁」，布文「禪勝輝煌」跑第3，第4名為班德禮「又龍串鳳」。

第7場賽果：1-4-3-10

二重彩賽果：1-4(最後賠率9.5)