田泰安：我曾致電潘頓問意見　佢真係好友善！

香港速度系列次關 一級賽女皇銀禧紀念盃1400米今日在沙田馬場舉行。現時並列全球最高評分短途賽駒的「嘉應高昇」延續強勢，再以傑出姿態掄元，摘下出道以來第3場一級賽冠軍，並助其練馬師大衛希斯及騎師田泰安增添大賽頭馬。

「嘉應高昇」今日在賽事中沿途佔取領放馬及去年此賽盟主「加州星球」外側位置，轉入直路後不久，「嘉應高昇」已取代「加州星球」的領先位置，其後馬兒在末段力抗4匹來自蔡約翰馬房對手的挑戰而直奔終點。

這是「嘉應高昇」服役以來首次出爭1400米途程賽事，馬兒締出1分20.33秒的甚快賽事時間。勝出今賽後，牠將本身的戰績改寫至13戰11勝。「嘉應高昇」於1月已攻下香港速度系列首關賽事一級賽百週年紀念短途盃1200米，此駒將甚有機會角逐於4月27日在沙田馬場上演的尾關賽事一級賽主席短途獎1200米。若牠成功囊括全部3關賽事，可為其馬主帶來額外500萬港元特別獎金。

大衛希斯賽後表示當「驕陽明駒」在最後200米從群駒之間突圍，並上前挑戰「嘉應高昇」時，確令他感到有點擔心。

他說：「跑至最後200米我有點緊張，但馬兒結果仍能率先衝線，牠成功抗衡對手，我認為牠做得非常好。馬兒最後100米的表現令我十分享受，但在最後200米處確令我吃了一驚。田泰安賽後向我匯報當馬兒受他駒挑戰時，牠隨即交出反應並以佳勢保持領先，但田泰安確認其時他也沒有特別加強催策力度。」

「牠確是一匹與別不同的賽駒，看來尚有不少進步空間。」

大衛希斯續說：「我一向認為牠是一匹一哩賽駒，但馬兒出戰短途賽時表現出眾，因此我此刻尚未有太大意慾為牠帶來任何改變。相比1400米途程，牠角逐1200米賽事時其他對手或會跑得更為接近。我們將以保持不敗作為此駒今季餘下時間的目標，牠或會再多跑兩仗，但若今仗過後需要較長時間回復狀態的話，那牠有可能只會多跑一仗。」

大衛希斯表示他會留意「嘉應高昇」今日賽後的恢復進度，來擬定主席短途獎的作賽計劃。

他說：「此駒經已取得10連勝，在這段日子中，基本上牠每仗之間都相隔約1個月時間，若果馬兒一切無礙，我無意作出任何改變。」

田泰安今日代替因傷缺陣的潘頓策騎「嘉應高昇」上陣，賽後接受訪問時他難掩興奮之情。

這位毛里裘斯好手說：「能有機會策騎全球其一最佳賽駒上陣，這令我感到難以置信。可幸我們在賽事沿途一切都相當順利，我十分感恩，我今日只需安心在其鞍上駕馭牠便可。」

「馬兒起步反應敏捷，我想牠能使出本身的前速，但牠在早段已能自動輕鬆上前，我只須順勢競跑便可，馬兒一直等候我的指示加速衝刺，當我發出指令時，牠隨即交出甚佳反應。」

田泰安續說：「我十分感謝此駒的馬主、大衛希斯、以及潘頓。本星期較早時間我曾聯絡過他（潘頓）並談及此駒，他真的很友善。他對我說：『你只須知道你策騎的是全場最佳的一駒，你只要像這樣策騎牠、信任牠就可以。』我得再次感謝潘頓給我的建議。」

「嘉應高昇」今仗在1200米至800米所締的400米個人段速為21.67秒，牠在最後800米的分段時間為45.46秒。同場另一匹一級賽冠軍「永遠美麗」則造出44.99秒的快時間，此締速為同場各駒中最快。