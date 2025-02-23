麥道朗：今日遨遊氣泡形勢差到冇人有！

「遨遊氣泡」今日以大熱姿態勝出在沙田馬場舉行的一級賽花旗銀行香港金盃2000米。此駒今日陣上遇上多項阻礙及挑戰，賽後騎師麥道朗讚揚坐騎擁有非凡級數及鬥心，才得以在這項大賽中掄元。

麥道朗香港時間今日凌晨在維雅德的沙特盃賽馬日上陣，他夥拍「浪漫勇士」在一級賽沙特盃1800米泥地跑獲一席亞軍後，隨即乘機來港在沙田馬場策騎「遨遊氣泡」角逐香港金盃。這對人馬組合跑至最後800米時，「遨遊氣泡」踢到他駒後蹄因而失地，令馬兒退守至十駒中的尾二位置。

然而，這位紐西蘭好手依然不慌不忙，重整旗鼓後「遨遊氣泡」在最後300米於馬群之間取得空位上前，這匹「遙遠星空」的兒子即能加速帶離對手率先衝線。「安騁」落後「遨遊氣泡」接近四個馬位跑獲亞軍，季軍馬為「禪勝輝煌」。「遨遊氣泡」所締的頭馬時間為2分00.59秒。

麥道朗賽後說：「這場賽事的過程並不順利，但牠確是匹偉大的賽駒。能策牠上陣我感到很幸運，因為我沿途遇到不少麻煩，而牠助了我一把。賽事沿途形勢本不利發揮，但馬兒成功克服重重障礙，取得這場重要勝仗。」

「我們更一度退守至馬群後方，但此駒具頂級質素，一切問題都能夠迎刃而解。在此賽中我們更找到此駒的另一個跑法，賽前有誰知道會這樣﹖」

他續說：「牠並不是一匹獨沽一味的賽駒，牠的跑法甚具彈性，戰術多變，雖然今賽跑至中段我們形勢十分下風，非常不理想，但整體而言我仍非常享受策牠上陣。」

經過今日賽事後，「遨遊氣泡」出道以來上陣24次，總共取得10場頭馬，而此駒同時有望勝出三冠大賽系列全部三關賽事，如果成功過三關，可為馬主贏得1000萬港元的特別獎金。 「遨遊氣泡」早前已攻下首關1600米一級賽董事盃，並於今天揚威次關2000米一級賽花旗銀行香港金盃，這匹「遙遠星空」子嗣若能於5月25日勝出途程為2400米的一級賽渣打冠軍暨遮打盃，便能橫掃三冠大賽的三關賽事，成為繼1993/94年度馬季的「翠河」後，另一匹三冠馬王。

麥道朗說：「渣打冠軍暨遮打盃的2400米途程對『遨遊氣泡』而言，是一個必須跨越的大難關，而牠實在是一匹頂級佳駟。事實上，我們早已見識香港賽駒的厲害之處，昨晚『浪漫勇士』便再次向世界展示香港頂級佳駟的強勁實力，我們的賽駒每次出戰均拼盡全力且堅毅不屈，不論到何地作賽，常常都能交出佳績。渣打冠軍暨遮打盃會是一個新挑戰，但我相信『遨遊氣泡』有力克服難關。」

今次是「遨遊氣泡」首度勝出2000米一級賽，賽後練馬師姚本輝表示：「我對馬兒應付2400米的能力感到樂觀。我會在騎師麥道朗於今晚離港前參加小型慶功派對時，與他好好討論『遨遊氣泡』下仗的部署。我對馬兒充滿信心，我們會進軍三冠尾關賽事渣打冠軍暨遮打盃。」

練馬師蔡約翰於今日賽事四勝頭馬，令他與另一澳洲練馬師大衛希斯同樣錄得32場頭馬，但蔡約翰以較多亞軍數目而暫時登上練馬師榜榜首。

這位大師級練馬師於今天分別憑「首飾天空」、「跨境寶馬」、「至尊高超」及「神馳」四喜臨門。

騎師布文今天夥拍「首飾天空」勝出其在港第200場頭馬，這匹3歲賽駒自13檔起步後於早段留前鬥後，沿途留居馬群尾二位置並留力待發至於末段以凌厲後勁上前，最終勝出。

「『首飾天空』上仗顯然欠運，此駒早已展示牠擁有上乘質素。今天角逐的途程1400米對牠而言不成問題，只是排檔未如理想，『首飾天空』必須克服劣檔而馬兒亦不負眾望並贏馬而回，表現出色。」布文說。

蔡約翰其後繼續發動攻勢並向香港練馬師榜榜首進發，隨後一場他旗下的3歲初出馬「跨境寶馬」一出即勝，這匹「富足」子嗣在布文胯下勝出四班1200米，而重配艾道拿的「至尊高超」亦成功揚威三班1400米花旗銀行財富策劃管理讓賽，連同由巴度策騎的「神馳」在第三班1400米花旗銀行保險服務讓賽取得連捷，蔡約翰於今日賽事四喜臨門。