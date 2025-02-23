【賽後報告】中環精英冇衝閘　始終如一爆大冷翻帳

是日賽後報告撮要：

第1場：「紫荊拼搏」入閘後以後足豎立，一度將一對前腿擱在閘廂前門上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「瑪納霏」流鼻血。「翹峯」氣管內有很多血。「超越夢想」於400米處至250米處之間受困而未能望空。

查詢時，巴度表示，策騎指示是讓「準輝煌」佔取前列位置，但盡可能取得遮擋。他說，他於早段坐騎走外疊時容許坐騎展步上前，但當「東來欣賞」未有切入內欄時，坐騎須在沒有遮擋下走外疊。被查詢有關他於直路早段的騎法，以及是否有機會更早全力催策坐騎時，巴度表示，鑒於坐騎走外疊並負132磅上陣，他不願過早全力催策坐騎，因他考慮到坐騎於早段耗力或影響坐騎末段衝刺的能力。

他說，因此他於400米處至300米處之間鼓勵坐騎上前，坐騎走勢不俗。他又說，他於接近250米處時全力催策坐騎，坐騎初時交出反應，其後頭馬「始終如一」能夠於接近100米處時超越坐騎。練馬師姚本輝確認策騎指示是讓此駒佔取略為靠前的位置，但他認為巴度應能在直路上更早催策坐騎。考慮了巴度的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

被查詢有關「始終如一」的進步表現時，練馬師蘇偉賢表示，此駒上仗自內檔出閘後佔取前列位置，未能在1600米途程上交出好表現。他說，他在該仗後將此駒送往從化馬房，於2月14日試閘時表現良佳。他說，因此他預期此駒是日將有不俗表現。他說，他是日也向董明朗發出與12月29日相同的策騎指示，此駒當時自大外檔出閘後在留後競跑下表現良佳，他認為這是此駒是日表現進步的主因。

第2場：「占士德」氣管內有很多血。「同祥和順」400米處至300米處之間受困而未能望空。過了300米處後移至數匹對手內側，其後於接近200米處時望空。

田泰安（「添開心」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於趨近300米處時嘗試讓坐騎在「占士德」與「狀元及第」之間取位，當時該處空位不足，導致坐騎與「狀元及第」互相觸碰，「狀元及第」繼而不必要地受擠迫，在250米處至100米處之間數度被碰撞之際失去平衡，以及進一步導致坐騎於過了100米處後在「狀元及第」與略為向外斜跑的「占士德」之間未能望空之際須勒避。「星際快車」因而於接近50米處時在「添開心」向內斜跑之際勒避。小組判罰田泰安於3月5日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第3場：「怡昌奇兵」流鼻血。

第6場：賽後，麥當能表示，「銳一」在直路上受催策之際發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第9場：「時尚風趣」賽後被發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此鼻孔內的血液獲確定並非源自肺部，所以此駒不被視為流鼻血。

第10場：被查詢時，希威森表示，「中華精英」被移除頭布，於開閘時衝前，但他認為坐騎並無觸碰閘廂前門。小組認為此駒於開閘時並無佔得優勢。