金美琪再次締造歷史　首位女將揚威日本贏G1

金美琪剛周五於沙特出席沙特國際騎師賽，以1冠1亞取得25分，成為今屆賽事亞軍，表現相當不俗，賽後匆匆趕返回日本，並於星期日東京競馬場舉行之泥草混合賽繼續客串，行色匆匆卻有更佳回報，雖然開局手風一般，截至第7場取得4席亞軍，跑至第9場終以Luxor Cafe取勝於3歲讓磅賽，但更重要當然是重頭戲1600米泥地G1二月錦標，金美琪再以「葡北佳景」贏馬錦上添花，成功起孖兼捧盃。

今屆由16匹年長馬競逐之重要泥地G1二月錦標，金美琪坐騎「葡北佳景」賽前已被視為爭標分子，而佢喺今仗亦充分把握機會，起步稍慢但逐步推進下，已經進佔主馬群，全程守在放頭馬群之後有利位置，直路隨即拉出外疊望空全力衝刺，最終以3/4馬位力拒姍姍來遲「旭日和國」，季軍為今場大熱門Mikki Fight。

是役大賽頭馬，對於金美琪意義重大，繼去年成為首位女將於JRA勝出分級賽之後，今年重臨客串更進一步，再次締造JRA另一項歷史，成為首位女將揚威平地賽馬一級賽。其實於JRA跳欄賽歷史中，早在2002年已有新西蘭籍女騎師Rochelle Lockette，夥拍Gilded Age取勝G1中山大障礙。賽後金美琪表示非常高興，感受到日本馬迷嘅熱情，雖然佢都知成為首位喺日本贏G1嘅女將意義重大，但更重要係當地馬迷一支都視佢係騎師，並非只係一位女騎師，呢一點令佢更加高興。