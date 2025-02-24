神仙衝冠開快車　今期強陣再數胡

蔡約翰喺今季錯過咗佢嘅11月慣性攻勢，成績停滯不前，的確令人擔心，不過話口未完，12月跨年至今攻勢全面復甦，連埋上期日賽食出大四喜，已經贏至32W，並以較多次席壓住鄉里希斯，季內首次搶佔頭位。

今季練馬師冠軍之爭，形勢似乎好緊湊，目前排喺頭五位練馬師，都只係得4W差距，就算打落幾個位置，亦都保持競爭力，究竟邊個可以笑到最後，仲有大半季決戰，不過既然神仙攻勢浪接浪，寧買當頭起，呢輪咁多大賽日，都可以講係佢繼續數胡嘅黃金機會。

正如明晚夜賽，雖然谷草夜賽成績，向來不及沙田日賽火力強大，但以今期部署，神仙動員8駒出戰，分屬季內夜賽出馬最多一次，縱使今期跑馬地百萬挑戰盃終極一戰，旗下未有馬匹爭標，但呢個部署都係有心乘勝追擊，而沒有潘頓嘅日子，神仙食出大四喜，就有布文、艾道拿、巴度幾位高手相助。

剛剛為佢起孖嘅布文，呢次又有PPG精銳「勁者」出擊，仲有頭場嘅「精算暴雪」，而巴度贏完「神馳」，呢次尾場又為同主「英勇快車」轉場出擊，值博率相當高。

再者，神仙今期亦有預埋莫雅幫手，即使只得一匹「魅力寶駒」合作，以佢哋嘅交情，神仙亦唔會搵佢打無把握之仗，跟住兩期客串，據知神仙仍會同莫雅有合作，大家不妨優先盯緊。