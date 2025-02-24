【分分制勝】聯絡差勁　救兵變陪跑員

奧爾民、金誠剛及麥當能一同前來擔任救兵，目的是解決騎師荒問題，但前兩者客串至第3期，支持量嚴重不足，而且胯下馬匹全屬缺乏機會的冷門，救兵變成需要自救；麥當能剛周日首回合有4匹坐騎，全部取得雙位數名次，又多一位陪跑員？3名新騎師人生路不熟，有賴官方提供的聯絡人協助尋找參賽馬，但顯而易見，這方面的工作效率非常差勁。

相反，天下第一高手莫雅由周三起客串3期賽事，本身號召力十足，不必靠人幫手，基本上可謂自動送上門，今期獲策8駒上陣，匹匹有三甲機會，以往莫雅曾經3度勝出「騎師王」，包括兩次在跑馬地取得，隨時可以重溫封王美夢。

第7場四班1650米，「追風」上季3歲4戰，只跑過一席殿軍，踏入今季4歲進步顯著，近期主攻谷草一哩取得穩定戰績，一連5仗躋身前5名，近3戰更非冠即亞，水準愈來愈可靠。值得一提，「追風」至今跑過10仗，8次用梁家俊無一取勝，反之配潘頓兩仗均未逢敵手，靠追分子必須硬功配合，方可交出最強威力，今仗轉由莫雅接手，深慶得人。

「追風」今次相隔個半月才再跑，並運上從化訓練，有利增強新鮮感，月初由見習學員試泥閘，全程居後包尾，但跑起來渾身是勁，勿因名次較後而輕視；埋門回港拍跳，走外疊一畀即有，反應凌厲，近況更進一步，可望衝破評分新高阻力，爭取季內第3捷。

■明治朗