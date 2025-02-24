【賽馬以外】如果佢哋繼續贏　你揀邊隻做馬王？

如果依家要講香港馬壇三強，肯定「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」同埋「嘉應高昇」啦，中距離、一哩同埋短途專家，咁啱都喺上星期一齊上陣兼交出令人難忘嘅出色表現。即使「浪漫勇士」贏唔到沙特盃係有少少可惜，但筆者相信冇人夠膽講呢匹香港馬王演出失禮啩。至於「遨遊氣泡」都幾誇張，2000米未必係首本路程，轉彎入直路前亦一度失蹄褪到尾二，但最終可以大勝3個幾馬位，而「嘉應高昇」就初跑1400米抽外檔，鞍上人由潘頓變田泰安，結果都係輕鬆10連捷。筆者喺度諗，萬一「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」同埋「嘉應高昇」今季餘下嘅賽事都繼續贏嘅話，最終會係邊一匹佳駟做到今季馬王？畀你又會點揀？

有留意上期專欄，筆者的確期待「浪漫勇士」可以改寫歷史，可惜只差一點點。沈集成已經將馬匹狀態推上高峯，麥道朗亦冇騎錯，始終第1次跑沙地，不斷食泥頭嘅話對馬匹影響有幾大，無人會知，故此轉彎前移出5、6疊望空上前係明智之舉，同埋大家要明白，只要冇咗「青春永駐」，「浪漫勇士」應該係贏10個馬位返嚟，諗起都難以置信啦，一隻可以喺泥、草一級賽都咁嘅走勢嘅佳駟，環顧全球都唔多。嚟緊「浪漫勇士」下仗就會跑杜拜草地大賽，然後只要檢疫冇問題，亦會想去衞冕日本安田紀念賽，如果順利嘅話，今季佢成績就會係6戰5冠1亞，4場G1兼3場係海外勝仗，再做多次馬王，合情合理啦。

咁「嘉應高昇」又點呢？老實講，短途馬有時真係蝕底啲啲，強如「金鑽貴人」前季10戰8勝贏完香港速度系列賽3關，最後都係輸畀「金鎗六十」做唔到馬王。不過，以「嘉應高昇」今季嘅走勢，呢匹季內6戰全勝嘅短途王，嚟緊兩仗應該係跑G2短途錦標同埋4月底嘅主席短途獎，按理跑返1200米更加無對手，如無意外可以一季8出8捷兼包辦香港短途錦標及短途三冠，完成大滿貫，只係呢個完美嘅賽績，面對「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」？係咪夠條件做到香港馬王，筆者只能講呢啲賽績放喺每一季都夠資格，但今季就…

最後就係「遨遊氣泡」，如果講星味，或者不及「浪漫勇士」、「嘉應高昇」，因為後兩駒基本上一出道已經係非常犀利。「遨遊氣泡」反而係呢兩季先慢慢崛起，上季先拎到首個G1董事盃，之後兩度遠征無功而還。到咗今季復出喺馬會一哩錦標輸畀「錶之銀河」，以為會退步啦，點知立即連贏3場都係G1，分別係香港一哩錦標、董事盃同埋香港金盃。聽尋日姚本輝所講，「遨遊氣泡」出戰三冠尾關2400米遮打盃嘅機會都唔細，咁萬一呢匹6歲馬真係大勇，其後再贏埋女皇盃、遮打盃，成為香港史上第二匹三冠馬王，卻依然做唔到今季香港馬王嘅話，會唔會有啲過分呢？

當然以上情況真係要「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」同「嘉應高昇」贏晒，先要大家諗。當然，選馬王其實同馬迷無關嘅，但如果真要筆者揀，或者會秤「遨遊氣泡」高啲啲啲啲，始終「浪漫勇士」都叫做過香港馬王。而如果廿幾卅年後，啲人搵番原來三冠馬王都做唔到香港馬王時，又真係幾難解釋嘅。

■山無陵