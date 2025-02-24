寶成智星逢換人騎都掂？

囍眼光1200夠勁

希斯剛憑「嘉應高昇」捧走女皇銀禧紀念盃，鞍上人田泰安取替養傷的潘頓贏大賽，都要多得希斯給予機會。此對騎練今次亦有第6場「囍眼光」攜手出擊，值得重視。此駒近3仗跑谷草1200米共取冠亞季各一，表現出色，大前仗配潘頓衝贏，再出轉配田泰安排12檔仍衝回季軍，上仗重配潘頓更成為1.9倍大熱門，可惜除了起步發生碰撞，直路更與對手觸碰後失平衡，最終輸半馬位入Q仍勁。今賽前在從化試1200米泥閘一放到底，狀態續勇，田泰安重新獲得機會馬帥權，必搏盡。

寶成智星愛新鮮

丁冠豪今季已取得7W，為盡快贏夠數畢業，現時必集中可用武器出擊。今次派出「寶成智星」及「洛河」此兩駒進攻，其中第7場「寶成智星」近3仗出戰谷草1650米，共取1冠2季全上名佳績，近況可靠，改配班德禮也可換來更多新鮮感，有助提升威力。「寶成智星」早前由廖廐轉投丁廐跑至第3仗即勝，可見新環境及訓練方式帶來幫助，而最近3仗次次換人都交出好表現，因此今次換人再戰強項也令人放心，班德禮埋門親自拍跳兩課已加強默契，可助此駒再闖勝門。