艾兆禮留放好？航哥又搵佢跑長途！

勇敢巨星返強項搏

第1場呂健威馬房的6歲馬「勇敢巨星」，今季踏入第4季服役大熟大勇，3戰谷草1200米均用上居中跑法，分別擊敗「添開心」、「多利彩駒」及「超霸勝」取得3連勝，可見同程威力極強。

「勇敢巨星」上次升二班縮程跑谷草1000米，早段留到最後，最終跑包尾輸7乘許，此戰表現值得商榷，今次小休逾一個月，重返今季未輸過的谷草1200米，絕對有望撥亂反正，最佳拍檔何澤堯養傷換上艾兆禮，後者近期頻頻取得頭馬狀態極弗，「勇敢巨星」由其接手必要防範。

禮航長途光明傳承

葉楚航今季在長途2000米或以上路程經常派馬出擊，「神煞金剛」曾在谷草2200米後上極勁報捷，另外優質自購馬「優才」亦都曾在長途添兩勝，可見航哥今季在長途攻堅得心應手。

今次第2場四班2200米，葉楚航又有「光明傳承」出動，上季第4戰在田草1600米爆大冷贏馬，到今季則屢次增程跑1800及2000米輸唔遠，周三晚第2度移師谷草跑長途，更用上艾兆禮操刀，查此對騎練近3次合作爭2000米或以上長途共得2冠1亞全入Q，「光明傳承」用王牌值得優先考慮。