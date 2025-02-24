今期三T一注獨中可獲$1000萬！

全球匯合彩池品牌大使莫雅周三起客串3日成熱話。另今期三T預計10元一注獨中可獲高達1000萬元，其中次關「天天耍樂」排1檔賺盡形勢，做膽最穩。周三晚亦屬跑馬地百萬挑戰盃最終回，前10位得分最高出賽馬有50分的「太陽勇士」、42分「我做到」、40分「連連幸運」、36分「晨曦儷人」、33分「紅逸舍」及30分「勇敢巨星」要留神。

三T頭關第5場一班1650米，「一先生」近兩仗先得亞軍再出補中，上次慢步速留後衝贏對手，今次馬少場合可重施故技。「智取神駒」排在3檔及有莫雅之助，當然有力撼鬥。此外，「安遇」級數高及排1檔，「喜蓮勇感」連仗入圍亦明顯處勇銳期，「木火兄弟」返谷草要提防。

三T次關第6場四班1200米，「天天耍樂」雖然未勝但屢次於田草拚近，轉跑谷草可賺級數，排1檔慳位有利。至於「囍眼光」近期狀態極盛可爭。此外，「勁者」回師曾上名的谷草，「精明勇駿」操好復出，「質數」排在3檔有利，也要拖埋。三T尾關第7場四班1650米，「追風」戰績可靠且由強手莫雅壓陣，獨贏可捧及做馬膽最穩。「赤馬雄風」返9捷強項排1檔好跑，「大力猴王」季內曾兩捷，最近北上操足。「先到先得」剛戰大敗可歸咎於起步有意外，尚有「寶成智星」連番上名要吼實。

$200萬六寶獎追英勇快車

今期六寶獎預計10元一注中可獲200萬元，除了上述第5場至第7場的「一先生」、「天天耍樂」及「追風」等可作重心外，六環彩頭關第4場「越駿知己」上賽追勢不俗得殿軍，久未交代馬漸復最佳水準，排11檔若切入二疊靠追都掂。「怡昌精神」則有莫雅騎功之助，也必要重視。

第8場東廐「花果猴王」今季復出兩仗漸入佳境，突然轉爭谷草應有心出擊，排1檔更添威力。同場「晨曦儷人」近3戰谷草全部入Q，有力拚勝。第9場「英勇快車」經常在田草鬥撼強敵，季內曾勝及最近一再跑近，轉場可賺級數。「連連幸運」爭跑馬地百萬挑戰盃，今次最終回合配莫雅出擊，鬥志必盛。