呢兩隻摩仔引入！周三念咒起個孖！

東廐「得道猴王」以42分與伍廐「我做到」同樣排名跑馬地百萬挑戰盃第2位，不過「得道猴王」上周三勝後卻未有在今次爭分壓軸戰再跑，告東尼反而派出同主張漢傑的「花果猴王」及其兒子張宇成名下馬「赤兔猴王」出戰，兩駒都是摩仔引入有晒保證。告東尼上周三起孖兼做「練馬師王」，今次派7駒進攻來者非善，連同「八駿笑昇」操足返谷草也明刀明槍，不妨捧告東尼於谷夜再做練馬師王。

第2場四班2200米，東廐「八駿笑昇」似乎屬慢熱馬要多跑才上力，上季初表現平平，但跑過5仗熱身充足後，1月中開始直落8戰只有一次失獎金，總共摘下1冠2亞2季，表現持續勇銳。今季已經跑過5仗，突然安排田轉谷跑大長途，隨時威力重現。雖然贏馬路程在谷草1800米，但其實至今4戰同程2200米共取1亞1季1殿及1席第5名，演出準繩。再睇今月中試從化草閘1200米磨利才攻，值得吼實。

第3場三班1650米，此場有跑馬地百萬挑戰盃以50分排榜首的希廐「太陽勇士」，以及與東廐「得道猴王」同評42分、齊齊排第2位的伍廐「我做到」，告東尼派出的「赤兔猴王」肩負搏殺重任，雖然「赤兔猴王」勝出與否也不會協助「得道猴王」反先「太陽勇士」，卻或者可以阻擋「我做到」爭分，因此務必要好好表現。加上「赤兔猴王」向來演出忠心，季內雖然未勝，卻在二班賽兩度上名，雖然上仗出戰二班一哩只得第7名，實則只輸兩個多馬位，今返三班跑首本路程，埋門快跳3課積極，有力再闖勝門。

第8場三班1200米，自購馬「花果猴王」上季在港出道，於四班1200米泥地打開勝門，返三班泥戰再添1亞，鎖定為泥地專材，難怪1月復出後跑了兩次泥地，惟留意上季尾煞科日跑田草1200米後上入Q，而且當時頭馬是現評93分的「包裝天將」，因此不能低估草地演出。埋門有快跳工夫也證明受操，轉場要提高警覺。