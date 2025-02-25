邊個做狀元？周三跑馬地百萬挑戰盃壓軸戰！

明晚上演跑馬地百萬挑戰盃壓軸一戰，目前積分榜形勢，狀元寶座由4駒之爭，「太陽勇士」上周三得季後累積50分續排頭位，40分的「連連幸運」要衝冠今戰非勝不可；而42分排第2的「我做到」，與36分仍保爭標希望的廐侶「晨曦儷人」背城借一，伍鵬志悉心部署兩駒均由艾兆禮操刀，卻遇上莫雅為兩匹勁敵掛帥，冠軍誰屬仍存變數。

經過上周三賽事，當晚取得頭馬之「得道猴王」與「美麗緣分」，分別在積分榜加至42分與36分，明晚最後一輪大可加入衝冠行列，可惜兩駒選擇避戰。「得道猴王」與「我做到」分數相同，縱然放棄出戰無緣冠軍，亦有望爭入三甲贏取特別獎金。至於冠軍爭奪戰，「太陽勇士」換莫雅兼排1檔，條件有利要爭取前4名不難，若能交出頭馬，更加可以鎖定冠軍封王，否則仍要視乎其餘3匹對手能否贏馬後來居上。

希斯「好友心得」與沈集成「合夥雄心」去屆百萬挑戰盃取得平頭冠軍，今屆兩位練者各有籌碼力求衞冕，形勢上希廐「太陽勇士」較樂觀，而沈廐「連連幸運」相對被動。至於伍鵬志兩匹爭標分子，同樣由艾兆禮操刀，當中「我做到」再次與希廐「太陽勇士」正面交鋒，兩駒曾於總場次405碰頭，該役「太陽勇士」勝出，「我做到」個半馬位後衝線得第4，賽後被發現失去右後蹄蹄鐵，兩駒狹路相逢，絕對是名副其實冠軍爭霸戰。

晨曦儷人破釜沉舟

伍鵬志於明晚關鍵一戰，尚有由艾兆禮初次接手的「晨曦儷人」將作最後努力，自前仗獲得亞軍，評分增至82分二班評分區域，由於期間沒有賽程編排，上場被迫轉戰田草，苦等至明晚方再有用武之地，本身抱住破釜沉舟求勝反先決心，且看會否帶來驚喜，成功反先對手封王？