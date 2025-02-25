莫雅左右百萬挑戰盃終極戰大局

莫雅將於周三展開客串期，有機會決定百萬挑戰盃冠軍誰屬，其中兩匹坐騎與另外兩駒仍有機會在百萬挑戰盃中封王。莫雅周三主策在百萬挑戰盃領先的「太陽勇士」出戰，也會夥拍在積分榜上排第4位的「連連幸運」。

莫雅今早策騎「新力好」試閘後表示︰「馬會早前曾聯絡我，而我一向樂意來這裏。十分榮幸能再次在港策騎，這裡不但賽事競爭激烈，賽事也辦得非常出色，全球首屈一指，所以每次獲邀來港時，我都會答應。」

莫雅續說：「我之前休息了兩個月，上周末在沙特阿拉伯上陣，是我在去年12月之後首次出賽，我的身體狀況很好，很高興能夠再次上陣。英國馬季會於3月中開始，所以現在再次上陣及到香港策騎正合時機。」

「太陽勇士」上周三跑獲季軍後，希斯便決定安排此駒周三再度上陣，他說：「很高興邀得一位世界級騎師為馬兒執韁，重要的是讓他策騎一匹好馬。我認為『太陽勇士』今仗再出會有好表現，關鍵是馬兒抽得好檔位，而牠曾在排1檔交出好成績，如果馬兒今次跑得不好，我將會感到失望。」

提到「嘉應高昇」將於3月30日角逐1200米二級賽短途錦標，希斯說：「馬兒上賽後恢復得很好，如常吃光所有飼料。牠明天將前往從化，如常操練以備戰下一仗。我會相隔大約一個月再次上陣，而不是兩個月。」如果「嘉應高昇」未來兩戰保持不敗，將會追平由「美麗傳承」及「金鑽貴人」所保持的在港一季8捷紀錄。