【張基焦點】綫路萬里增程突襲

蘇偉賢向來處理轉倉馬都有辦法，「綫路萬里」經一場熱身後增程出擊兼改用田泰安，提防變身。另外，「八駿笑昇」屬正宗大長途馬，今次跑合適路程兼重配班德禮，要吼。「超強六十」近況好，畢竟未交代之輩鬥志必堅，今次抽好檔可扳回一仗。「祥勝力駒」上仗蝕位也追得好，今次對手一般，可望見真章。

第7場四班1650米，「綫路萬里」出自國際馬匹拍賣會，身價高達600萬，台型不差，但上季出道成熟程度或許未夠，曾於1400米追近，然後扳上一哩卻輸氣管多痰，最後一仗則輸淋地。到了今季初，容廐陷低潮而無表現，然後轉投蘇偉賢馬房，「綫路萬里」上仗轉倉初出跑1400米刻意搶前試馬，今次增程跑一哩，按血統肯定合腳法，始終減分太多，今次起用田泰安，有權帶來驚喜。

第2場四班2200米，「八駿笑昇」正宗長途馬，目前評分算低，只是孭太重磅有影響，而近兩仗跑田草2000米，前仗用潘頓是因為班德禮揀了「神駒馬靈」，上仗潘頓再騎卻發揮一般，今次重召最合拍的班德禮，抽1檔兼狀態回勇，埋門有試大閘考驗，不能忽視。

第4場四班1200米，「超強六十」上仗增程跑1200米後上僅以頸位之微不敵「千杯敬典」，明顯屬好賽績，今次抽2檔好位兼負磅不重，擺明想交代。

第6場四班1200米，「祥勝力駒」上季早已贏馬交代，之後進度及部署則較為徘徊，近兩仗都有走勢，上仗兜大圈也追近，今場對手一般，肯定有餐士。