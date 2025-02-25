【進階選項】怡昌精神機不可失

上周追隨馬會影視部門遠赴沙特採訪馬王「浪漫勇士」出戰沙特盃，主流賽馬地區都去過數個國家，但去真沙漠地帶跑馬又是另一番體驗，杜拜當然亦算中東地區，但畢竟賽馬業發展多年，首屆杜拜世界盃早在1996年創辦，對比沙特盃只第6屆，後者辦大賽仍是初哥。沙特繁華止於巿中心，但當地交通擠塞嚴重，馬場內配套大銀幕還好，但看台地方偏少容納觀眾不多，加上禁賭博，又不像杜拜般可估頭馬贏名車，純粹運動觀賞。

沙特馬場配套及辦大賽經驗仍有待改善，但獎金高便能吸引各路頂尖人馬參與，剛與全球匯合彩池簽約成為新代言人的莫雅，雖然波士岳伯仁只出1匹「浪接浪」，但仍赴沙特出賽且取得季軍。賽後莫雅與麥道朗立即乘搭同一班航機抵港，不過碰上中午繁忙時段，外國人入境輪候目測數百人，麥道朗走特別通道，難為莫雅要一個人去排長龍，慶幸他剛周日毋須出賽，否則未必及時趕達。早幾日殺到安頓好然後做雷霆救兵，周三9場有8匹坐騎，牌面馬甚多。第4場「怡昌精神」上場換布文回復水準，卻被突如其來的「競馬一心」先發力走甩，拚後布文仍有為其試閘，但難得一級高手殺到當然唔會放過機會，後上受騎馬正啱莫雅重鞭風格，預計今場步速唔慢，補中機高。

莫雅胯下另一焦點馬當然是第3場衝擊百萬挑戰盃冠軍寶座的「太陽勇士」，本身在英國由夏偉卓訓練時初出已由其執韁跑第3，來港前最後一戰在沙丘園馬場第2度策騎輕鬆取勝人馬合拍，如今故劍重逢而馬匹又正值巔峰狀態階段，抽到1檔靚位，萬事俱備。