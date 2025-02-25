【三重彩地帶】8歲依然好「打」得

第3場三班1650米，「電訊巴打」85分唔報第5場一班同程，捨難取易跑今場上限85分三班賽，本身唔怕負重，布文騎兩次都上名均是135磅，重磅騎師死鉛少對這匹8歲馬更有裨益。「太陽勇士」近5場不勝有位，為爭百萬挑戰盃密密跑，用莫雅也是全力搶分。

今場出馬少兼前置型不多，「我做到」跟前走有機會賺形勢。「銀進」1700米谷閘後上贏仍持勇態，用田泰安騎法跟何澤堯相似，留前鬥後，且看能否及時趕到。「赤兔猴王」及「浪漫老撾」均處評分高位，再進空間不大，充其量只爭一席配腳。

第6場四班1200米，「天天耍樂」田草連場入位未勝，初跑谷草博賺級數，前速可靠配合1檔，放頭跑易發揮，希威森搶閘功夫亦可信賴。

「勁者」在港初出即在谷草入位，場地性能應屬中上，之後兩戰田草走勢不差，自我增值後返回谷草，可期提升表現。「囍眼光」連續3場同程不勝有位，已步入穩定期，前次12檔也差點克服。「荷花之星」上場呼吸異常敗不作據，今次起用艾道拿加強攻力，跑番前次贏同程的水準，不怕任何對手。「飛黃」上場直路初受困兼騎落有點內閃，發揮有少少瑕疵才僅敗，初踏升軌可博再進。■海東