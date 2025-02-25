【投注見解】相隔11個月再展雄風

「嘉應高昇」順利闖過速度系列次關女皇銀禧紀念盃，贏完這場1400米G1之後，今季餘下目標自然是尾關的主席短途獎，依照情況來睇︳牠大有可能成為繼「活力先生」、「喜勁寶」、「精英大師」及「金鑽貴人」之後，成為第5匹短途三冠王。假如「嘉應高昇」在跑主席短途獎之前，先於3月尾攻陷短途錦標，則有望成為另一匹一季8捷良駒，之前只有「美麗傳承」及「金鑽貴人」能完成此高難度動作。

已累積11捷的「嘉應高昇」是希斯重返香港開倉的代表作，而旗下的「赤馬雄風」及「人和家興」服役也獲得9W及8W，當中一條心跑谷草一哩的「赤馬雄風」更具捧場價值。

第7場四班1650米，「赤馬雄風」贏了9場頭馬，評分依然只有58分，也不得不佩服練者的部署，距離牠對上一次取勝已有11個月，上年3月20日在田泰安胯下贏同班同程，當時也是58分，而且排最外的12檔，反觀今次由布文執韁兼抽1檔，怎計也有利可圖。再講，此駒今季跑過3次四班賽，其中兩次出爭谷草都上名，而上仗跑泥地則三甲不入，足以證明8歲馬戰鬥力依然，居四班作賽時刻都有爭勝能耐，今次又強配而臨擺明車馬了。

■梓忠