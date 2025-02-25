【耀眼精選】輕功猛男關照奧爾民

長短途三冠次關曲終人散，兩大擂台躉成功過關。短途新貴「嘉應高昇」雖然無咗潘頓，同田泰安故劍重逢贏來依然霸氣十足，「驕陽明駒」 追足一條直路都無法埋身，再一次俯首稱臣。

至於長途三冠，紙上賽績「遨遊氣泡」大炒接近4個馬位，但係過程其實相當驚險，近800米「遨遊氣泡」踩到「安騁」後腳嚴重失蹄，幾乎將麥道朗拋落馬，呢一個意外令呢匹馬即時失速褪咗兩個馬位。好多馬響呢一下跪一跪都會驚惶失措失去角逐興趣，要花一段時間先至重新投入。不過「遨遊氣泡」似乎唔當一回事，好快就重拾步韻，直路一踩油就飄離馬群。能夠大勝而回，除咗本身連勝後贏出信心煉成完全體，更重要原因係最強對手「錶之銀河」演出走樣。筆者賽前指出「錶之銀河」係匹好有個性嘅馬，早段走快咗末段就衝得冇咁勁，呢匹性格巨星今次出閘利落，轉首彎仲快過入面嘅「遨遊氣泡」，當時筆者腦海彈出一句：「噢，輸咗了。」結果直路一滴都無，招牌旋風式後勁失靈。

長途三冠叫緊胡嘅姚本輝，係好肯幫新騎師嘅練馬師，過往唔少外籍騎師都得到佢嘅關照贏到在港首W，練者今次安排旗下「輕功猛男」畀奧爾民發揮，騎者只要克服到外檔，就有機會打開勝利之門。