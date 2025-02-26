【分秒在握】求勝心切實力超強

潘頓受傷，其胯下實力坐騎紛紛換人，各騎師為爭取更多支持，當然係各出奇謀。巴度一向不算強勢，但剛周日亦贏出尾兩場成功起孖，今次「超強六十」係巴度基本坐騎，但已連輸3仗，今次捲土重來不勝不休。

一匹馬難贏可以有很多原因，可以係質素平庸，亦可以係屢遇強手，又或者係運氣不濟屢屢拚輸，不過此類分子的共通點，就係戰意特別好，畢竟未勝之輩，練者當然希望早早贏番場以作交代。

「超強六十」上季來港4戰無功，最叻亦只跑第5名，但來到今季情況有好轉，尤其摸索到馬匹最佳跑法乃留力後追，就一再交出成績。之前「超強六十」主攻1000米，無論係谷草及田草都一再後上不及，上仗季內首次出爭1200米，結果追得相當悅目，最終只以馬頸位負於強手「千杯敬典」入Q，可以話已試到準。

其實「超強六十」之前跑谷草1000米，已一再接近，其中兩次以頸位之微飲恨入位，可算是未竟全功，不過馬匹曾經交出22秒2衝刺，以此能力，要贏馬只是時間問題而已。上仗「超強六十」增程出爭谷草1200米，排9檔焗留到尾列，而入直路時抄外疊追趕，本來已極有勝望，無奈頭馬「千杯敬典」佔了先機兼實力強橫，而「超強六十」雖然以頸位之微屈居亞軍，但本身所造的1分9秒9，已比另外兩場四班同程更快，今捲土重來，勝利在望。

■長風

第4場 8超強六十 1怡昌精神

2樂加福 3越駿知己