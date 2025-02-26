遠征杜拜最後熱身　神志勇進周日出戰中山紀念賽

香港馬迷熟悉嘅日本賽駒「神志勇進」，嚟緊星期日將會係佢2025年首度復出，出戰G2中山紀念賽，並將之視為遠征杜拜草地大賽前最後熱身。

「神志勇進」去年終於打破G1魔咒，於一哩冠軍賽取得服役以來首項G1頭馬，年底來港出戰香港一哩錦標跑第2，G1能力毋庸置疑，不過今次遠征，所遇對手相當強勁，除咗香港希望「浪漫勇士」之外，日本仲有另一匹2023年三冠馬后「自由島」。

跑完國際後，「神志勇進」都係放草休息，直至個多星期前投入快跳提升狀態，鎖定呢場中山紀念賽，視為遠征前最後熱身，主要因為同杜拜草地大賽途程一樣，都係1800米，畢竟呢匹被公認嘅一哩專家，自2021年12月14日於中京競馬場所勝頭馬至今，直落17仗未變過路程，都係專攻一哩，練馬師池江泰壽認為今場熱身賽係最佳選擇，畀佢可以先行熟習吓呢項途程部署。

其實對於「神志勇進」增程1800米，適應能力係點就唔使懷疑，初出道時已可以響2000米一出即勝，證明咗佢增程絕無問，而本土呢一仗就會繼續用番贏一哩冠軍賽嘅最佳配搭團野大城，至於杜拜草地賽會唔會換上海外高手，池江泰壽話跑埋周日賽事，先至再作決定。