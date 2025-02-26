接手擂台躉　戴文高下周末出戰新西蘭打吡

下一輪3月8日轉播賽戲碼，將會係澳紐賽事做主打，其中新西蘭當日舉行冠軍賽馬日(Champions Day)，重頭戲之一就會係轉播來港嘅新西蘭打吡，較特別嘅就係澳洲成名嘅新西蘭籍好手戴文高，放棄咗當日費明頓馬場舉行嘅新市場讓賽日，自2022年後相隔三年，重返祖家出戰大賽。

能夠吸引到戴文高出戰今屆新西蘭打吡，當然係有餐士坐騎，視為今屆大熱門Willydoit嘅帥印，將會落入佢手，事關一手主理嘅日籍騎師橋詰大央(Masa Hashimuze)，因為上周末出戰G2雅旺第堅尼表現失準大熱倒灶，而持有呢匹馬一半股權嘅澳洲My Racehorse賽馬集團提議換人，屬意改配大賽經驗豐富嘅戴文高接手。

以Willydoit至今5戰取得3冠1季，前仗因為橋詰大央養傷，換人照贏，剛戰係佢休戰個多月後首戰傷愈復出，結果一場出錯就帥權易手，而勝出今屆雅旺第堅尼騎師，亦係由澳洲前來出戰嘅莫丹尼。

其實隨住新西蘭今個馬季獎金提升，亦吸引到唔少好手如薛恩、苗傑美等前赴當地披甲，更何況今次出戰新西蘭打吡嘅戴文高，可以講係衣錦還香，剛於上周末勇奪G1藍鑽石錦標，而呢場新西蘭打吡既然有呢匹擂台躉，當然難以抗拒。

除咗呢場打吡之外，戴文高今次返家鄉仲有其他實力坐騎，包括夥拍希斯三公子訓練嘅「揮發」(Evaporate)，出戰專為新西蘭培育馬匹，成為南半球最高獎金嘅3歲馬1500米賽事NZB Kiwi，總獎金高達350萬紐元。