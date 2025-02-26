【戰況R3】百萬挑戰盃榜首晨早第3場W　唔使追囉~　

以往去到跑馬地百萬挑戰盃壓軸戰，榜首馬一定係編響尾場，因為等其他馬有機會追到上來，去到最後要保榜首位置，咁先刺激，不過今年就一反常態，帶頭的「太陽勇士」晨早編第3場跑，可能得9隻馬唔夠吸投注額啩...原因就一定有，明架明架喇，而呢場1.4倍馬，最終在莫雅胯下跟前走，去到直路初再發力甩開對手，最後冷門「浪漫老撾」及「中華英雄」只能追得亞、季軍，「太陽勇士」贏埋呢場，累積到65分贏得今屆跑馬地百萬挑戰盃狀元，馬主得到獎金100萬，恭喜晒~

馬主司徒建新表示「太陽勇士」上季腳筋有少少事，花咗一段時間處理，今季愛駒表現唔同咗，而且贏埋百萬挑戰盃，感謝希斯馬房團隊上下努力。

司徒先生表示，最初係希斯建議引入「太陽勇士」，練馬師認為馬有鬥心，而今季「太陽勇士」表現準繩，最緊要係馬匹狀態保持得好，健健康康，今場抽番1檔都好有信心，其實上場應該要贏，輸在出閘同沿途蝕位甚多，自己都唔太捨得畀佢匆出，驚佢辛苦，不過希斯認為冇問題，結果順利補中兼成功捧盃而回。

第3場賽果：3-4-8-7

二重彩賽果：3-4(最後賠率18)