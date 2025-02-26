太陽勇士做跑馬地狀元　幕後收100萬支票！

大衛希斯的旗下賽駒上季與另一駒共享星展與宏利百萬挑戰盃冠軍殊榮，但由他訓練的谷中好手「太陽勇士」，今晚在跑馬地馬場由莫雅策騎下，在百萬挑戰盃壓軸戰中擊敗一眾對手，攻下三班1650米，協助這位澳洲練馬師成功獨攬今年此系列賽的冠軍寶座。

「太陽勇士」在今晚跑馬地賽事舉行前，經已累積50分的積分在2024/25年度馬季星展與宏利百萬挑戰盃排行榜暫居榜首。此駒在今次第3場賽事聚文讓賽中備受熱捧，獨贏賠率低至1.4倍，結果馬兒在莫雅主策下不負眾望順利掄元，以65分的總積分摘冠，為其馬主贏得額外100萬港元的星展與宏利百萬挑戰盃冠軍獎金。

一年一度的星展與宏利百萬挑戰盃是一項計分制比賽，供在跑馬地角逐第三班或以上賽事的賽駒參加。本季百萬挑戰盃於2024年9月25日揭開戰幔，至今晚舉行煞科戰，每場賽事的頭馬可得15分，亞軍6分，季軍4分，殿軍3分。

「晨曦儷人」則累積51分成為本年度賽事的亞軍，為其馬主帶來35萬港元特別獎金；而「紅逸舍」以48分獲得季軍，取得15萬港元額外獎金。

上季星展與宏利百萬挑戰盃由大衛希斯馬房的「好友心得」及沈集成訓練的「合夥雄心」取得雙冠軍。與「好友心得」一樣同屬大衛希斯旗下的「太陽勇士」由馬主司徒建新擁有，本季迄今上陣十次，取得3場頭馬，也曾分別兩奪亞軍及季軍。

希斯現時在香港練馬師排行榜暫時領先，他說：「此駒今季已接連多次在跑馬地賽事中錄得佳績，今仗能為其馬主摘下頭馬，除了贏得此系列賽的豐厚冠軍獎金外，他的冠軍賽駒季內大部分時間都會見於賽事節目表，確實令人興奮。我亦能馬主感到高興，他是一位好馬主，因馬兒來港時曾一度遇上阻滯。」

他續說：「莫雅賽後向我匯報，認為此駒（『太陽勇士』）今晚或許早了一點出頭，另一方面，牠突圍後也稍稍慢了下來。跑至賽事最後階段，牠看似開始被他駒追上，但莫雅說其實馬兒勝來游刃有餘。我認為此駒尚有好些上升空間，但我很可能給牠一點時間稍事休息，未來5、6個星期都不會派牠上陣。」

「我早已希望安排牠轉場到沙田角逐，但牠今季有好一段時間居於百萬挑戰盃排行榜前列位置。然而，我認為牠在沙田可望有更佳發揮。」

莫雅在賽後說：「馬兒表現出眾，明顯正處大勇之境，是匹極具實力的坐騎，很高興今晚可以夥拍牠上陣並且摘下頭馬。」