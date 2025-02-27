【賽後報告】我做到氣管有血　莫雅話怡昌精神冇反應

是場賽後報告撮要：

第3場：「我做到」氣管內有很多血。

被查詢有關他於轉直路彎時及在直路上「精算謀略」的騎法時，巴度表示，當坐騎跟隨「我做到」後，他於轉直路彎時選擇不去嘗試將坐騎移至該駒外側，因為坐騎的走勢欠佳。他說，當「我做到」於入直路時向外移出後，他選擇讓坐騎推進至該駒內側，因為他預期「電訊巴打」會繼續保持領先。他又說，接近200米處時，「電訊巴打」開始迅速墮退及向內斜跑，此時坐騎在該駒內側未能望空。他說，因此他讓坐騎推進至「電訊巴打」外側，但最後200米當坐騎居於「我做到」之後時，他未能全力催策坐騎至終點。

第4場：「怡昌精神」出閘笨拙。被查詢時，莫雅表示，他於直路上跑離250米處時試圖讓坐騎在「大千絕塵」與「妙玲瓏」之間望空。他說，坐騎對催策毫無反應，其後於「大千絕塵」及「妙玲瓏」雙雙斜跑時未能望空，自200米處起受困，末段保持同速。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：賽後，田泰安表示，「安遇」於轉直路彎時受催策，其後在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。練馬師賀賢告知小組，他對此駒是賽前的表現感到滿意。他說，此駒或因居前競跑而不合發揮，同時也許適宜增程角逐。

第6場：被查詢有關「囍眼光」的表現時，田泰安表示，坐騎出閘稍慢，但能夠如預期般於早段佔取中間位置。他說，坐騎於跑離600米處時須受催策上前，其後在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。練馬師大衛希斯告知小組，馬房上下均對此駒的賽前表現感到滿意，而他預期此駒會交出好表現。他又說，他未能就此駒令人失望的表現提供解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：賽後，莫雅表示，儘管「魅力寶駒」須走第三疊，但沿途有遮擋。他說，坐騎在直路上內閃，衝刺僅屬一般。

第9場：「佳運發」賽後被發現口內有血。