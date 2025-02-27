卡塔爾繼續畀機會　布達德頭馬停不了

早前於情人節當晚，獲得卡塔爾賽馬會解封，成為雷霆救兵嘅3屆法國冠軍騎師布達德，目前繼續於當地雷恩馬場上陣，而喺昨晚賽事又告起孖，短短兩星期客串，已經累積7W。

布達德自2021年因涉及強姦案件被起訴，但法國賽馬會亦因當事人風化案纏身，聲譽起見亦已對其作出即時停牌處分，期間布達德曾退居幕後，曾經先後出任岳伯仁與費伯華之騎馬人，靜待復牌機會，而3個月前佢就轉咗去卡塔爾，繼續策騎員生涯。

由於涉及案件至今仍未審結，布達德歐洲復牌無望，如今響卡塔爾反而因緣際遇，得到當地馬會拋出橄欖枝，於2月14日獲發一日牌照，紓緩騎師人手不足，結果復出當晚即有頭馬見面，唔經唔覺，接住布達德分別於15、19、20、22及26(昨日)繼續上陣，如今已經交出7場頭馬。

以目前表現，卡塔爾賽馬會估計仍會批准布達德於當地上陣，據報導大有機會騎至3月12日當地馬季煞科，而布達德經過兩個星期正式上陣，上星期騎56kg(約124磅)需要過磅，目前已經可以維持於56kg以內水平，而佢亦希望繼續減磅至55kg，盡快重拾最佳狀態。