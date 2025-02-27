齋月跑打吡？廖康銘：唔保證！

廖康銘喺嚟緊星期日貴精不貴多，派6駒參賽，除經典一哩盟主「祝願」、同幕後嘅「翠紅」外，仲有今季12月以外隊馬身份，喺國際一級賽1600米香港一哩錦標嘅「齋月」，亦將會首次以本地馬身份亮相。

廖康銘周二曾親自策騎「齋月」快操，練者表示滿意馬匹狀態：「我認為『齋月』跑國際賽嗰陣太急趕，之後入咗隔離馬房3個禮拜，某程度上令我嘅工作變得困難，不過之後比足時間隻馬操，可以由試閘見到馬匹狀態越嚟越好，星期二跳完隻馬後感覺良好。」

至於「齋月」會唔會跑打吡，廖康銘則指要視乎此駒初出嘅表現，馬匹最佳路程始終係一哩，現時未確定會唔會係短時間內大幅增程跑打吡。

另外，練者對「祝願」喺四歲系列再下一城充滿信心：「『祝願』狀態一直維持得好好，每次陣上嘅表現都有進步，賽前備戰同以往相同。即使今場有更強嘅對手，但都係佢哋嚟挑戰『祝願』，因為此駒今季表現好準繩，今季兩次失利都有啲唔好彩，我唔會用『祝願』換其他馬。」

而跑尾場三班1200米嘅「翠紅」，廖康銘坦言對此駒上仗表現感到失望：「今次增程跑多200米，轉彎對『翠紅』嚟講絕對唔係問題，不過今仗應該會有唔少對手搶前，會為此駒帶來唔少壓力，但長遠1200米更啱馬匹腳法。」