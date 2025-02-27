【賽馬以外】為嘉應高昇增設平磅賽可行嗎？

上期專欄講到目前香港馬壇三強，有啲讀者可能覺得筆者似乎有啲睇低「嘉應高昇」，覺得就算呢匹短途王可能係唯一季內8戰全勝嘅佳駟，喺馬王選舉入面都爭唔贏今季輸過嘅「遨遊氣泡」及「浪漫勇士」。筆者只能講絕對冇唔尊重「嘉應高昇」嘅成就，甚至如果問筆者，「嘉應高昇」同前傳奇短途王「精英大師」、「蓮華生輝」比較，都絕不輸蝕，甚至講競賽能力，應該更勝一籌。只係面對一匹可能海外3勝G1，另一匹就係潛在嘅香港三冠馬王，輸蝕啲都好正常。除非「嘉應高昇」想挑戰澳洲珠穆朗瑪峰錦標喺今季舉行兼畀佢贏埋啦，咁就真係有故講喇。

講起珠穆朗瑪峰錦標，呢場總獎金達2000萬澳元嘅1200米一級賽，從未試過有香港馬參戰，但香港馬主何家駒就靠名下嘅「川河達駒」贏過一次。其實以香港頂級短途賽駒嘅能力，就算遠征澳洲，一樣可以跑得近。但珠穆朗瑪峰錦標嘅性質比較特別，要買位先有機會參與，只不過早幾年有出賽資格嘅持份者有搵過當時嘅短途三冠王「金鑽貴人」，有冇興趣遠征澳洲，只係最終未能成行。不過，自從贏完上場女皇銀禧紀念盃後，聽希斯嘅口氣，只要「嘉應高昇」健康無問題，下季初即係今年10月中就會遠征澳洲出戰此場1200米G1，即使馬主冇畀錢買位，但希斯一早講咗好多擁有出賽資格嘅單位已經搵咗佢，想「嘉應高昇」代表佢哋參戰。

可能有人覺得距離仲有8個月，到時發生咩事都未知啦，只係「嘉應高昇」嘅練馬師係希斯、騎師係潘頓，呢對澳洲騎練點會唔想返澳洲贏大賽，所以單論決心同誠意，筆者覺得唔使擔心，同埋沈集成都講過「浪漫勇士」跑完今季應該唔會再遠征，如果想睇到香港佳駟下季揚威海外，「嘉應高昇」應該都最大希望啩。

不過，筆者最近睇咗啲報道，希斯想「嘉應高昇」遠征澳洲前喺香港有一場熱身，但就唔想隻馬孭135磅咁辛苦，覺得馬會係咪應該可以喺季初整一場平磅賽，又或者好似馬會短途錦標呢類有條件嘅限磅賽呢。即使未出下季賽程，但只係參考近幾季嘅情況，一匹評分逾120分嘅短途好手如果想季初上陣，只係得開鑼日嘅一班1200米特首盃可供選擇，而「嘉應高昇」今季正正都係以特首盃作為復出戰，結果都係孭135磅建功。所以如果「嘉應高昇」想熱身，唔係冇選擇。

至於馬會刻意整一場熱身賽，唔係冇先例，講緊喺1994年9月中，馬會刻意安排咗一場2300米一班賽畀之前嗰場終於做到三冠馬王嘅「翠河」參與，作為呢匹長途好手遠征澳洲跑覺士盾及墨爾本盃前嘅熱身，最終呢場2300米大長途賽事只得4駒角逐，而「翠河」亦要孭135磅，結果大炒亞軍「玉峽生輝」5個幾馬位。所以如果問馬會，可能佢哋覺得既然有特首盃，係咪有需要再整多一場平磅短途賽？始終高分馬唔多，但如果將特首盃變成係二班田草1200米，另外加一場平磅嘅1200米分級賽喺季初，畀「嘉應高昇」唔使孭重磅跑，又有無可能？始終肯遠征嘅香港馬，都叫為港爭光，為佢哋諗多少少，都合理嘅。

■山無陵