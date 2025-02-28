【分秒在握】奧爾民又做飛將軍？

近期來港客串的騎師中，麥當能係45歲愛爾蘭老將，至於英國金誠剛亦已38歲，反而前譯柯敏的奧爾民只27歲，相信仍有進步空間。由於奧爾民來自澳洲昆士蘭，兼係當地3屆冠軍，而之前的湯普新又係在昆士蘭發迹，因此嚇怕不少人，不過近戰所見，此子似乎頗得姚本輝信任，剛周三有「輕功猛男」交其手順利勝出，而周日亦有第2場「全神貫注」由其執韁，值得留意的，兩駒賽前雖非贏面壓一的賽駒，但都有近績支持，絕非毫無機會的籮底橙。

上仗「全神貫注」配上苗傑美出爭田草1200米，臨場雖然有落飛，但依然係42倍的大冷門，而馬匹在正常步速下留到接近包尾，到入直路時則大外疊追趕，最終追回第5輸四分三馬位，單睇紙上賽績已不俗。要留意的，係當日B+2賽道，有利於早段留守內欄，入到直路再抄中疊追趕的馬匹，就好似該場贏馬的「可愛新星」，又或者緊接勝出的「馬鳳凰」，統統都係類似取位，相反要於直路走大外疊追近又或勝出，根本全日都絕無僅有，因此，「全神貫注」能夠抄大外疊追回第5名，當然值得優先備忘，且看奧爾民能否再一次在外疊後發先至了。

■長風