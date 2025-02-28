東瀛兵團闖沙特完成任務　小分隊派遣8駒轉攻杜拜

東瀛兵團本年度遠征大計，由早前舉行嘅沙特盃揭開戰幔，下一個目標，自然就係中東另一個重要賽期，4月5日於美丹馬場舉行嘅杜拜世界盃賽日，繼遠征沙持嘅18路大軍，究竟揮軍直闖杜拜，又會落實有幾多賽駒參戰，仲係未知數，不過一批出戰沙特盃賽日馬匹，落實將會有小支隊合共8駒強攻杜拜。

對於出戰杜拜世界盃賽日，呢個東瀛小支隊名單，包括咗新鮮熱辣沙特盃盟主「青春永駐」、新未來城草地盃得主「真命新帝」、有份出戰沙特盃之「盈寶奇嶽」、「盈宼威神」、「飆速引擎」、沙特打吡亞軍「永如新」，與及維雅德泥地短途錦標有份列陣「燦然一新」與「加市冠冕」，上述8駒已經身在杜拜隔離馬房進行隔敵。

東瀛大軍當然不止此數，部份將於稍後由日本啟程，當中就包括將會出戰杜拜草地大賽之「自由島」與「神志勇進」等實力惡馬，至於個別遠征沙特有出色表現馬匹，當中包括1351草地短途錦標冠、亞軍「百搭意城」與「出奇致勝」，抑或紅海草地讓賽得主「帝國夢」，決定放棄轉戰杜拜，返國再向本土重要分級賽進發。