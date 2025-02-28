香港經典盃排山倒海！威哥5駒圍祝願！

周日上演4歲馬經典賽事系列次關香港經典盃，廖廐「祝願」先取首關香港經典一哩賽，續配霍宏聲再闖關目標清晰，然而呂廐揮軍強攻，「開心寶寶」與「包裝天將」剛戰屈居亞季軍，與鍥而不捨的「百賀飛駒」攜手再戰，另有「包裝福星」與「遙遙領先」加入戰團，練者派5駒圍攻，誓一雪前恥。

呂健威今季旗下4歲新星湧現，雖然頭關香港經典一哩賽落空，如今次關陣容更鼎盛，出馬由4匹變5匹，當中有4駒更重金禮聘海外高手掛帥，當中「包裝」系一對，潘頓養傷不用面對2揀1煩惱，幕後分別請來薛恩與莫雷拉掛帥。

薛恩為馬房最高分（93分）「包裝天將」操刀，雖然首關香港經典一哩賽只跑第3名，但據呂健威表示潘頓匯報馬匹直路懶性重，需要不斷催策提醒，屈居季軍不過以半身位見負，如今增程跑1800米排13檔，又要考考薛恩留放。

同幕後改配莫雷拉之「包裝福星」，最近於1400米直落取得3連勝，而且愈贏愈易，上周二與「包裝天將」同組試閘，雖然居於較後位置過終點，惟力掩鋒芒而已，排得1檔可慳位推進，實力依然深不見底。

首關與「包裝」兩駒同場出戰的「百賀飛駒」，因何澤堯養傷改配韋紀力，上場雖然第12名過終點，全程被頂在外疊望空形勢不利，實際只負4個多身位，跑更合腳法途程，強配有力變身。

開心寶寶上仗出色

至於上仗香港經典一哩賽後上跑獲亞軍的「開心寶寶」，憑藉薛恩走位克服大外檔阻力，表現出色，但因騎者應承「包裝天將」在先，改配馬昆級數不落下風。由希威森初次接手執韁的「遙遙領先」，上仗同程1800米高速掄元，長力試準亦不容睇小。