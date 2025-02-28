布文：信心星抽2檔係極大幫助！

今期沙田日賽，重頭戲當然係第7場4歲馬經典系列賽次關，1800米香港經典盃。今場賽事有唔少正值升軌嘅4歲新兵上陣。其中掛頭牌嘅「祝願」上仗快跟然後仲爆到一段好強嘅後勁攻下經典一哩賽。另外有唔少賽駒今場都爭夠分跑香港經典盃，其中呂廐「遙遙領先」、柏廐「信心星」就係其中之一。

當中全組賽事評分最低分嘅「信心星」。上仗喺布文胯下出戰三班1400米田草，本應係頭馬，但因末段斜跑被貶至第2名。雖然未能喺名次上取勝，然而「信心星」今仗仍獲入選香港經典盃。布文續策「信心星」上陣，今日(2月28日)騎者接受訪問時表示，今仗「信心星」抽得2檔起步係有極大幫助。此駒跑法比較靈活，抽2檔可以早段易守有遮擋嘅好位，容易令馬匹放鬆競跑。再者，「信心星」賽績穩定，有好檔幫手，早段唔使留太後以及與主馬群距離太遠。

「信心星」近兩仗跑開1400米，今場要大幅增程至1800米，布文就唔太擔心，佢就話其實最主要係賽事步速夠穩定，可令馬匹沿途放鬆。去年自己策騎「驕陽明駒」，早段留力令馬匹放鬆，末段再衝一段，賽駒亦可交出良好反應並取勝。