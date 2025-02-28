馬主個人可同時養7駒 自購馬特別獎金延至6歲

2025年馬匹進口抽籤將於3月3日開始接受申請，香港賽馬會新增多項措施，進一步提升馬主養馬的價值。

為支援馬主作出重大投資以支持香港賽馬，馬會將連續第二年凍結養馬費，為馬主承擔大部分練馬支出。

此外，由2025/2026年度馬季開始，進一步擴大自購曾出賽馬匹特別獎金計劃，進口時評分達70分或以上的馬匹，於在港服役首兩年內首次勝出三班賽，將可獲得150萬港元特別獎金。上述措施適用於所有現正在港服役，而進口時評分達70分或以上的馬匹，獲取特別獎金的兩年期限，將由馬匹進口來港當日起計算。

自購曾出賽馬匹特別獎金計劃經擴大後，將涵蓋兩類第三班馬匹，分別是現行計劃中進口時評分達63分或以上，於年屆5歲前首次勝出三班賽的馬匹，以及進口時評分達70分或以上，於兩年限期內首次勝出三班賽的馬匹（換言之，進口時評分達70分或以上的4歲馬具備資格贏取特別獎金直至6歲）。

此外，任何一位馬會會員可加入的賽馬團體上限將由4個增至7個，而每名馬主在同一時間可擁有的馬匹上限將由5匹增至7匹。

同時，每月基本養馬費上限維持在3萬港元，而新進口馬匹抵埗後首4個月內的每月基本養馬費調低至2.5萬元。而馬會協助馬主將馬匹運往海外退休，除了向馬主提供10萬港元運費津貼外，還向他們支付5萬港元的額外津貼，有關津貼將繼續發放。

為馬主提供支援及服務同樣重要，馬會正投放資源推行全面的國際馬匹拍賣會體驗計劃，以統籌馬主參觀公開拍賣會的活動，提供選購馬匹指引。

賽馬事務執行總監夏定安先生表示：「馬主為支持香港賽馬不吝投資，從全球各地搜羅優質馬匹，這是馬會賴以成功的重要支柱。我們必須繼續設法協助馬主，確保他們獲得最優越的養馬體驗。」

馬匹進口許可證申請（120張自購曾出賽馬匹進口許可證及340張自購新馬進口許可證）的重要日期如下︰

申請開始日期︰2025年3月3日星期一

申請截止日期︰2025年4月14日星期一

抽籤結果公布日期︰2025年6月5日星期四