天下第一高手同神仙合體真係勁到爆！

蔡約翰於沙田日賽攻勢凌厲，周日共遣11駒參戰，相同兵力上次日賽尚且食出大四喜，適逢莫雅重臨作短暫客串，神級騎練再度攜手，除夥拍「米奇」出戰重頭戲香港經典盃之外，其他如「激光諜影」、「巧眼光」與「真心傳奇」，一眾PPG精英悉數被委以重任，神仙兵團得此猛將助陣，簡直如虎添翼，絕對是數胡信心保證。

莫雅今次來港短暫客串3日，剛周三夜賽率先起孖，當晚與蔡約翰全晚只合作一匹「魅力寶駒」無功，明日返回沙田重新部署，神仙顯然出擊令下，交由莫雅出戰的馬匹，絕非趁熱鬧之流，最亮眼當然要數3匹先後於陣上露光的PPG精英。

「真心傳奇」於田草1200米取得連捷後，上場由於潘頓落樓受傷，臨場退下火線換上湯普新，畢竟臨危受命兼且排大外檔，留放欠佳敗不足據，惟車前倒後下末段追勢仍不弱，既然剛戰增程未達預期效果，重返勝途易配圖強，湯普新功力自然難與莫雅相比，復有好檔加持，擺明力求補中交代。

隨着廐侶「巧眼光」今期決心改攻1400米，而將1200米賽程名額讓予「激光諜影」，兩駒分途出擊，而且同屬馬房王牌報名，部署絕非無的放矢。「激光諜影」上場初出，雖排大外檔，起步切入採取主動，天生速度銳利，卻因狀態初起，放至臨門力弱只保一席季軍，實力已露一手，恃質彌補進度不足，再以莫雅神級功力搭夠，足以挑戰任何強手。

至於上仗由潘頓出戰之「巧眼光」，雖然末段受尾隨落樓事件略受影響，但以後上追勢，步幅闊大卻嫌變速稍慢，估計增程更合腳法，此次起用莫雅，既有針對性部署，當可視為馬房數胡籌碼。