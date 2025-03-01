潘頓唔使諗　優才打吡繼續用艾兆禮

去年寶馬香港打吡大賽冠軍練馬師葉楚航，明日將派出「優才」角逐總獎金達1300萬港元的4歲馬經典賽事系列次關賽事香港經典盃(1800米)，葉楚航相信這匹出自父系「不撓真鋼」的4歲新星屆時將可再次交出好表現。

「優才」近績出色，前仗及上仗分別勝出途程2200米及2000米的賽事，葉楚航認為，氣量因素於明日的香港經典盃一戰將舉足輕重，他相信「優才」在這方面會佔有優勢，有望為他帶來首個香港經典盃冠軍榮譽。葉楚航說：「在今屆香港經典盃各匹參戰馬中，『優才』是唯一能在香港勝出2000米途程及以上賽事的賽駒，由於香港經典盃為一項1800米賽事，在途程適應方面，對不少同場馬匹會構成重大的挑戰。」

「『優才』一直在進步中，目前也佳態洋溢，上仗牠擊敗的對手(『又龍串鳳』) 剛於上周日在一級賽中跑第四名，這反映出『優才』上仗贏馬一役水準之高。」他續說。

葉楚航亦對「優才」最近的一課試閘表示十分滿意，馬兒於2月15日在跑馬地的一課1700米試閘中以首名過終點。「由於上個月沒有適合的賽事供牠角逐，所以我安排了一課試閘，令牠保持一定的運動量，而讓牠在跑馬地試閘則是沿用上次的做法，上次牠贏馬前，也是在跑馬地試閘備戰，亦同樣在試閘中以首名衝線。今次牠的試閘表現十分出色，馬兒保持上佳狀態，而且續有進步。」葉楚航說。

「艾兆禮上仗贏馬後，已表明今次可再為牠主策，而他也將會是打吡一役的騎師。馬兒跑完經典盃後將直接進軍打吡大賽。」葉楚航說。

值得一提，現時正在養傷的潘頓，曾透露自己應該於打吡大賽日復出，但目前仍未有打吡坐騎，而「優才」前仗曾於其胯下建功，但現時葉楚航亦落實此駒將繼續用艾兆禮跑打吡。