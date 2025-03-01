ISG試跑示範大成功　CEO鍾情邊匹馬？

下星期五(7號)就會舉辦一年一度嘅香港國際馬匹拍賣會，為咗畀馬主同練馬師可以觀察今年嘅拍賣馬匹，馬會今早舉行試跑示範，之後就去亮相圈畀所有買家可以近距離觀察馬匹嘅體型、神態等。馬會行政總裁應家柏及國際馬匹拍賣及馬主事務支援執行經理羅子達都滿意今日活動，當中CEO仲向傳媒推介幾匹新馬，買家們不妨睇吓啱唔啱自己心水。

應家柏認為今季拍賣馬整體都好平均，有好多優質新血：「我要稱讚我哋團隊可以令到馬匹狀態維持喺一個咁高嘅水平。在我個人以言，我最鍾意嚟自愛爾蘭，『戲劇泰斗』子嗣嘅Lot 17 ，馬匹嘅神態好好，血統亦非常優秀，其次就係嚟自澳洲，『豪華房車』子嗣嘅Lot 11，而Lot 2、8、14則是比較便宜，物超所值嘅選擇。」

而今年馬會喺馬匹試跑示範後有新安排，以往馬主同練馬師會前往馬房再視察ISG，今年則讓此批拍賣馬於沙田馬場亮相圈分3批行圈亮相，應家柏非常滿意呢個轉變：「以往喺馬房都好迫，轉咗喺亮相圈之後，可以畀所有人喺一個寬敞嘅環境去觀察馬匹。」

應家柏亦表示非常期待下周五嘅拍賣會，並對今次嘅成績感到樂觀：「我們今年較上年多8%馬主，香港賽馬正在強勢回歸，相信會反映喺今次拍賣會嘅成績上。」然而，CEO認為昨日公布放寬馬主養馬數目等政策，未必會對今次拍賣會有太大影響，並以自購馬特別獎金為例，指通常馬主嘅行為及想法需要2至3年去改變。

而羅子達則對是次馬匹試跑示範感到高興：「馬匹試跑表現好好，有幾匹馬畀我哋預計嘅時間仲要快。同時好開心馬主同練馬師可以落亮相圈觀察呢批ISG，相對往年入馬房，今年係有較多人落亮相圈，證明呢個改變係成功。出席嘅練馬師亦提供好多好意見，亦有不少馬主亦對今次拍賣會感興趣。」